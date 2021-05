L’amicizia fragile tra Italia e Germania

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 maggio 2021) Amici sì, ma fino a un certo punto. Per la metà dei tedeschi, i rapporti trasono ottimi. Glini che la pensano così sono però solo un terzo. Il 60% dei tedeschi poi, nutre un grande interesse per l’(e almeno una volta sono venuti in vacanza), ma la cosa non è reciproca: solo il 42% deglini vorrebbe saperne di più. Tutti d’accordo, invece sul fatto allasi debba dare fiducia (il 52% deglini e il 79% dei tedeschi) mentre dalla stessac’è da aspettarsi ben poco. Solo il 29% dei tedeschi ci crede e glini si fermano al 36%. Sono alcuni dei risultati di un sondaggio sui rapporti tra i due Paesi condotto dall’ufficiodella Fondazione Friedrich-Ebert ...