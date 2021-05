GoalItalia : #CrotoneInter spegne il regno della #Juventus ?? Matematicamente fuori: non sarà Scudetto ?? Niente titolo dopo nove… - FcInterNewsit : 93' È FINITA!! L'INTER CENTRA IL PRIMO MATCH POINT, SCUDETTO VICINISSIMO, POTREBBE ARRIVARE GIÀ DOMANI SE L'ATALANT… - Eurosport_IT : Allo Scida #Eriksen e poi #Hakimi: l’#Inter ha le mani sullo scudetto ??????? #CrotoneInter - zazoomblog : Inter scudetto a un passo: i tifosi hanno un bel problema - #Inter #scudetto #passo: #tifosi - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Conte: 'I tifosi dell'Inter sono legatissimi al ricordo del Triplete. E vincere dopo tutto questo tempo uno scudetto così… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

Fine della partita e inizio del conto alla rovescia per lodell', in attesa di buone notizie dal Sassuolo. IL TABELLINO Crotone -0 - 2 Marcatori: 24'st Eriksen, 48'st Hamimi ...Le sue parole sull'imminente- "Credo che questa squadra sia cresciuta in tutto. Come mentalità, come condivisione. Anche ...L’Inter passa a Crotone e adesso è a un passo dalla vittoria del 19mo Scudetto, titolo che può arrivare già nel caso in cui l’Atalanta non dovesse riuscire a battere il Sassuolo. Nel post gara ...L'Inter trionfa ancora: Crotone battuto per 0-2 grazie alle reti di Eriksen e Hakimi. I nerazzurri così volano momentaneamente a +14 sull'Atalanta seconda. Ora lo ...