Il Novecento è “Quarto potere” | che compie 80 anni

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo che fu proiettato Citizen Kane (, 1941 regia di Orson Welles), il 1° maggio 1941, gli autori di cinema dovettero rivedere il loro modo di raccontare sullo schermo. Si era davanti a una storia priva di un “finale a tesi”. Per la prima volta un personaggio del cinema, il protagonista Charles Foster Kane (Orson Welles, attore), era sia buono che cattivo. Egoista e altruista. Comunista e fascista. Dopo la sua morte ognuno lo avrebbe raccontato a suo modo. Ossia, dal suo “punto di vista”. E lo spettatore era chiamato abilmente dall’autore (Orson Welles, regista) a definire Kane: un prepotente magnate della carta stampata (ecco il motivo del titolo italiano, dopo i tre poteri costituzionali dello Stato, il “”, secondo i massmediologi educati da Marshall Mc Luhan, è la stampa) o un etico direttore di quotidiano ...

Advertising

1958Aldo : RT @cappello_di: Buon Primo Maggio 2021 ?? 'Quarto Stato' Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo Museo del Novecento 1901, Milano https://… - ribelle51 : RT @cappello_di: Buon Primo Maggio 2021 ?? 'Quarto Stato' Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo Museo del Novecento 1901, Milano https://… - travan28 : RT @cappello_di: Buon Primo Maggio 2021 ?? 'Quarto Stato' Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo Museo del Novecento 1901, Milano https://… - LucaCianca1 : RT @cappello_di: Buon Primo Maggio 2021 ?? 'Quarto Stato' Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo Museo del Novecento 1901, Milano https://… - 5_stars4 : RT @cappello_di: Buon Primo Maggio 2021 ?? 'Quarto Stato' Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo Museo del Novecento 1901, Milano https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Novecento Quarto

Agenzia ANSA

...che è durata dopo la seconda guerra mondiale sino alla prima metà degli anni settanta del)... "di entità più contenuta" rispetto a quella registrata neltrimestre del 2020: "risente " ...Mankiewicz , vero autore dello script del cult Ilpotere . Con Lily Collins e Amanda ... rivive la vicenda umana e politica di Nilde Iotti , grande donna del, prima nella storia dell'...1 maggio 1889: al congresso della seconda internazionale socialista di Parigi viene adottata per acclamazione l'idea di commemorare tutti i lavoratori del mondo nel ricordo delle vittime dello scioper ...Il 30 aprile rappresenta dal 2011 un momento importante per presentare, in tutto il mondo, progetti ed idee che si richiamano ad una delle maggiori forme di espressione artistica del Novecento, il jaz ...