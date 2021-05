F1 oggi, GP Portogallo 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 1 maggio 2021) oggi, sabato 1° maggio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Portimao ci attende una sfida molto serrata per le posizioni di vertice. In lizza per la pole-position saranno, come da pronostico, la Mercedes e la Red Bull. I due team hanno messo sul piatto le loro possibilità già nel corso delle libere del day-1 facendo capire che anche in questo caso la sfida per la p.1 sarà un discorso a due. In particolare, ci si aspetta un duello tra il britannico, sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Giova ricordare che se Lewis dovesse ottenere il tempo migliore nel time-attack allora entrerebbe ancor di più nella storia, essendo il primo pilota a ottenere 100 pole. In casa Ferrari l’obiettivo sarà quello di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021), sabato 1° maggio, sarà il giorno della FP3 e delledel GP del, terzo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Portimao ci attende una sfida molto serrata per le posizioni di vertice. In lizza per la pole-position saranno, come da pronostico, la Mercedes e la Red Bull. I due team hanno messo sul piatto le loro possibilità già nel corso delle libere del day-1 facendo capire che anche in questo caso la sfida per la p.1 sarà un discorso a due. In particolare, ci si aspetta un duello tra il britannico, sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen. Giova ricordare che se Lewis dovesse ottenere il tempo migliore nel time-attack allora entrerebbe ancor di più nella storia, essendo il primo pilota a ottenere 100 pole. In casa Ferrari l’obiettivo sarà quello di ...

