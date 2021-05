"Ecco le loro mostruosità contro i gay". Fedez sfida i vertici Rai e la censura: un attacco senza precedenti ai leghisti (Di sabato 1 maggio 2021) Il monologo di Fedez al concertone del Primo Maggio era l'evento più atteso del giorno e non ha deluso, in un senso e nell'altro. Il cantante ha ovviamente fatto esaltare i sostenitori del ddl Zan, ma al tempo stesso ha messo alla berlina la Lega e tutti i suoi esponenti, che saranno giustamente furiosi per quanto avvenuto sul palco. D'altronde il Carroccio aveva già fiutato il pericolo nelle ore precedenti all'intervento di Fedez, invitandolo a non sfruttare il concertone per fare politica contro i leghisti e a favore del ddl Zan. E invece il rapper è andato fino in fondo, assumendosi tutte le responsabilità del caso e facendo nomi e cognomi di parlamentari, consiglieri ed esponenti politici vari della Lega che nel corso del tempo si sono espressi in maniera verbalmente molto pesante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Il monologo dial concertone del Primo Maggio era l'evento più atteso del giorno e non ha deluso, in un senso e nell'altro. Il cantante ha ovviamente fatto esaltare i sostenitori del ddl Zan, ma al tempo stesso ha messo alla berlina la Lega e tutti i suoi esponenti, che saranno giustamente furiosi per quanto avvenuto sul palco. D'altronde il Carroccio aveva già fiutato il pericolo nelle oreall'intervento di, invitandolo a non sfruttare il concertone per fare politicae a favore del ddl Zan. E invece il rapper è andato fino in fondo, assumendosi tutte le responsabilità del caso e facendo nomi e cognomi di parlamentari, consiglieri ed esponenti politici vari della Lega che nel corso del tempo si sono espressi in maniera verbalmente molto pesante ...

