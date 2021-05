Crotone-Inter 0-2 | scudetto a un passo | Tabellino e Highlights

(Di sabato 1 maggio 2021) I nerazzurri faticano alla Scida, ma alla fine i calabresi cedono. La chiude Hakimi0-2, Cronaca,ed– L’ha a disposizione il primo match ball per provare a vincere matematicamente lo, anche se la formazione di Antonio Conte è tenuta a vincere contro ildi Serse Cosmi, una formazione che a cinque giornate dalla fine del campionato ha al momento poche speranze di poter evitare la retrocessione. Il tecnico nerazzurro punta sugli uomini migliori per poter portare a casa i tre punti, con la sola novità di ...

L'Inter vince 2-0 sul campo del Crotone e lo condanna, quasi aritmeticamente, alla retrocessione: decisivi il gol di Eriksen (appena entrato) al 69' e di Hakimi al 92'.