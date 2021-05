Covid | australiani di rientro da India rischiano il carcere

Advertising

Davide19663174 : @christi55392032 @JolandaBivona @borghi_claudio @MarastiMattia Sono covid free perchè i confini australiani sono ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid australiani

ANSA Nuova Europa

...che la misura è "basata sulla proporzione di persone in quarantena che ha contratto il- 19 in India", Paese alle prese con una nuova esplosione di contagi. Sono circa 9000 gliin ...Leggi anche Doc e Docg: sbloccate le misure di accesso al credito con il pegno rotativo Il... In Cina poi i pesanti i dazi imposti da Pechino ai vinie il calo della produzione ...I cittadini australiani che rientrano dall'India potrebbero rischiare fino a 5 anni di carcere e multe dopo che il governo ha bandito all'inizio di settimana i viaggi dal Paese asiatico. Lo riferisce ...Rosario con Papa Francesco per fine pandemia Covid: diretta video streaming (dalle ore 18), la "maratona di preghiera" a Madonna durerà tutto il mese maggio ...