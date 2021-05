Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in 2 provincie (Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo "stato d'assedio" in due province dell'est del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Ildella Repubblica democratica del, Félix Tshisekedi, hato lo "d'" in due province dell'est del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista ...

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in due province #congo - MediasetTgcom24 : Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in due province #congo - CorriereQ : Congo, il presidente dichiara lo stato d’assedio in 2 provincie - giornaleradiofm : Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in 2 provincie: (ANSA-AFP) - KINSHASA, 01 MAG - Il presidente dell… - iconanews : Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in 2 provincie -

Ultime Notizie dalla rete : Congo presidente Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in 2 provincie Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo "stato d'assedio" in due province dell'est del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista la ...

Congo: "troppa violenza", stato d'assedio in 2 province Kinshasa - Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha decretato lo "stato d'assedio" in due province orientali, al centro della violenza dei gruppi armati ribelli. Lo ha reso noto il ...

Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in 2 provincie Agenzia ANSA Congo, il presidente dichiara lo stato d'assedio in due province Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo "stato d'assedio" in due province del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista la gravità ...

Congo, presidente dichiara stato d’assedio in due provincie (ANSA-AFP) – KINSHASA, 01 MAG – Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo “stato d’assedio” in due province dell’est del Paese vittime della violenza da ...

Ildella Repubblica democratica del, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo "stato d'assedio" in due province dell'est del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista la ...Kinshasa - Ildella Repubblica Democratica del, Felix Tshisekedi, ha decretato lo "stato d'assedio" in due province orientali, al centro della violenza dei gruppi armati ribelli. Lo ha reso noto il ...Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo "stato d'assedio" in due province del Paese vittime della violenza da parte di gruppi armati. "Vista la gravità ...(ANSA-AFP) – KINSHASA, 01 MAG – Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha dichiarato lo “stato d’assedio” in due province dell’est del Paese vittime della violenza da ...