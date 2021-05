Bologna-Fiorentina, Mihajlovic: “Non è un derby, possiamo vincerle tutte. L’Atalanta e quel 5-0…” (Di sabato 1 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Bologna-Fiorentina.Diversi sono i temi trattati dal tecnico Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Giuseppe Iachini, in programma alle ore 15 allo Stadio "Renato Dall'Ara": dall'obiettivo salvezza, al momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta per 5-0 maturata contro l'Atalanta."I primi venti minuti siamo stati superiori, poi il rigore e l'espulsione... e ci mancavano 8, 9 giocatori. La prestazione dopo l'espulsione non c'è più stata, ma sarebbe stato lo stesso a parti invertite. Io guardo i primi 20 minuti. Poi c'è da dire che l'Atalanta è più forte, ma finchè siamo stati in 11 la partita è stata equilibrata. Quando prendi 5 gol, e può succedere visto anche il rigore e l'espulsione, è sempre difficile accettarlo. I ragazzi, però, ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono i temi trattati dal tecnico Sinisa, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli uomini di Giuseppe Iachini, in programma alle ore 15 allo Stadio "Renato Dall'Ara": dall'obiettivo salvezza, al momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta per 5-0 maturata contro l'Atalanta."I primi venti minuti siamo stati superiori, poi il rigore e l'espulsione... e ci mancavano 8, 9 giocatori. La prestazione dopo l'espulsione non c'è più stata, ma sarebbe stato lo stesso a parti invertite. Io guardo i primi 20 minuti. Poi c'è da dire che l'Atalanta è più forte, ma finchè siamo stati in 11 la partita è stata equilibrata. Quando prendi 5 gol, e può succedere visto anche il rigore e l'espulsione, è sempre difficile accettarlo. I ragazzi, però, ...

