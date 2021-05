Amici 20, puntata 1 maggio 2021: ballottaggio ed eliminato fanno arrabbiare il pubblico (Di sabato 1 maggio 2021) Stasera su Canale 5 alle 21.40 andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 20 registrata lo scorso giovedì. Le anticipazioni dunque sono già online e come ormai succede quasi ogni settimana, si sono grandi polemiche sia per quanto riguarda il ballottaggio che per quanto riguarda l’eliminato. Per la prima volta, infatti, è stato eliminato un componente della squadra (già di per sé poco numerosa) capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La cosa ha fatto infuriare i fan ma siamo ormai alle ultime puntate del serale e i posti per la finale sono contati, dunque anche i più bravi rischiano grosso. Amici 20, settimana puntata: eliminato il ballerino Samuele In questo caso l’eliminato è un’eccellenza della danza: stiamo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Stasera su Canale 5 alle 21.40 andrà in onda la settimadel serale di20 registrata lo scorso giovedì. Le anticipazioni dunque sono già online e come ormai succede quasi ogni settimana, si sono grandi polemiche sia per quanto riguarda ilche per quanto riguarda l’. Per la prima volta, infatti, è statoun componente della squadra (già di per sé poco numerosa) capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La cosa ha fatto infuriare i fan ma siamo ormai alle ultime puntate del serale e i posti per la finale sono contati, dunque anche i più bravi rischiano grosso.20, settimanail ballerino Samuele In questo caso l’è un’eccellenza della danza: stiamo ...

