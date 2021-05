2 - 0 al Crotone | Inter a un passo dallo scudetto

(Di sabato 1 maggio 2021) L'è ormai a un. Battendo il2 - 0 nell'anticipo della 34/a giornata della Serie A la squadra di Conte può laurearsi campione domani se l'Atalanta non vincerà in casa ...

Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - FBiasin : #Inter, differenze con il #Crotone: +61 punti. +19 vittorie. -23 sconfitte. +30 gol fatti. -54 gol subiti. Li tem… - inchesensoscusi : RT @perchetendenza: #amala: Perché l'Inter ha battuto 2-0 il Crotone con gol di Eriksen e Hakimi ed è ora a un punto dallo scudetto https:/… - perchetendenza : #amala: Perché l'Inter ha battuto 2-0 il Crotone con gol di Eriksen e Hakimi ed è ora a un punto dallo scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Inter

Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell', commentando la vittoria contro ile lo Scudetto ormai ad un passo. "I ragazzi avranno un po' di libertà, non ci ritroveremo perchè abbiamo ...Non tutti ce la fanno, io invece ho trovato un gruppo che ha iniziato remare insieme e ha condiviso un sogno, quello di entrare nella storia dell'. E per farlo devi vincere, c'è poco da fare. ...L'Inter si trova ad un passo dallo Scudetto, grazie alla vittoria raggiunta contro il Crotone. Dopo la sfida in Calabria, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', spiegando il momento ...Conte: “la nostra stagione un’ opera d’ arte”. Milan, su la testa: torna Ibra Su Tuttosport: "Match Point Inter“. Alle 18 i nerazzurri a Crotone: se vincono e domani l’ Atalanta non batte il Sassuolo, ...