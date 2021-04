Zidane | “Bella la corsa al campionato | la sconfitta del Barcellona non cambia nulla”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine, tecnico del Real Madrid, ha parlato dellaalcon 4 squadre he si giocano il titolo in pochi punti, ieri ladelha fatto sì che i rivali restassero alle spalle della capolista Atletico Madrid: “La loronon cambierà. Non controlliamo l’ambiente circostante. Metteremo in campo la squadra migliore per vincere. Abbiamo avuto tantimenti, tanti infortuni, ma l’importante è che quelli che sono a disposizione possono fare la differenza. La freschezza mentale o fisica è importante, ma come ho detto la cosa più importante è che sappiamo cosa fare con la palla.. È bello sapere che ci sono quattro squadre che possono vincere il ...

Poi una traversa e poi il sinistro di Foden da fuori, una delle note più belle stagione,... il Chelsea va con il Real Madrid, che magari è la solita favorita, non tanto o non solo per. ...Unagatta da pelare per, che già in difesa si trova a far fronte alle assenze di Mendy e Sergio Ramos , ieri in tribuna per la semifinale di andata.Il futuro della Juventus appare incerto come non mai. La società bianconera è infatti da sempre abituata a pianificare in anticipo le stagioni successive, ma questa volta tutto dipende dalla qualifica ...Meglio il Chelsea a Valdebebas, Pulisic-gol e tante occasioni. La squadra di Zidane giù di corda, ma è ancora tutto aperto ...