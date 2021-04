Variante indiana, cancellato il volo in arrivo da Nuova Delhi a Roma. Zingaretti: "Limitare i numeri" (Di venerdì 30 aprile 2021) È stato annullato il volo proveniente dall’India, dall’aeroporto di Amritsar, previsto oggi alle 14.10 all’aeroporto di Roma Fiumicino, a causa della Variante che sta mettendo in ginocchio il paese asiatico. Il volo viene infatti segnalato come “cancellato” sul sito di Aeroporti di Roma. “Dobbiamo garantire di Limitare al massimo i flussi e, comunque chi arriva faccia la quarantena, anche se negativo al tampone, in luoghi separati, sono stati attivati gli hotel. Chiaramente non si potrà fare se i numeri sono grossi, vanno limitati”, ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Mattino 5. “La preoccupazione è la stessa di tutti quei Paesi dove ci sono stati altissimi tassi di contagio - afferma -. Ora c’è una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) È stato annullato ilproveniente dall’India, dall’aeroporto di Amritsar, previsto oggi alle 14.10 all’aeroporto diFiumicino, a causa dellache sta mettendo in ginocchio il paese asiatico. Ilviene infatti segnalato come “” sul sito di Aeroporti di. “Dobbiamo garantire dial massimo i flussi e, comunque chi arriva faccia la quarantena, anche se negativo al tampone, in luoghi separati, sono stati attivati gli hotel. Chiaramente non si potrà fare se isono grossi, vanno limitati”, ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola, a Mattino 5. “La preoccupazione è la stessa di tutti quei Paesi dove ci sono stati altissimi tassi di contagio - afferma -. Ora c’è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana Entro 48 ore sapremo se c'è la variante indiana (D'Amato) Sui sequenziamenti del virus per capire se i passeggeri del volo proveniente dall'India sono stati colpiti dalla variante indiana 'occorre un po di tempo, perché la procedura ha bisogno di tempi tecnici e penso che tra oggi e domani sapremo se era variante indiana. Entro 48 ore dunque sapremo se chi era positivo ...

Annullato un volo dall'India diretto a Roma. Sabaudia verso zona rossa per fermare contagi tra Sikh L'Italia è in massima allerta per la "variante indiana". È' stato annullato il volo proveniente da uno scalo dell'India, il cui atterraggio era previsto alle 14 all'aeroporto di Fiumicino. Lo si apprende da fonti aeroportuali. Il volo ...

