Uomini e Donne, delusione per Ida Platano: il ‘no’ che brucia (Di venerdì 30 aprile 2021) A ‘Uomini e Donne’ le ambizioni e le velleità della rampante Ida Platano si scontrano con il rifiuto di un cavaliere. Chi ‘ha respinta. Uomini e Donne, Ida Platano ci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 aprile 2021) A ‘’ le ambizioni e le velleità della rampante Idasi scontrano con il rifiuto di un cavaliere. Chi ‘ha respinta., Idaci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - pietro30199674 : RT @mgmaglie: Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a tutti gli uomini e le donne in divisa, l'aveva fatto nell'intimità del… - AndreaAsilo : RT @mgmaglie: Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a tutti gli uomini e le donne in divisa, l'aveva fatto nell'intimità del… -