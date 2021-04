Torino | l’agente di Mandragora | «Piazza perfetta per lui»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il centrocampista classe 97? Rolandosembra aver trovato la dimensione giusta per sè con la maglia delRolandoè stato assieme ad Antonio Sanabria il migliore acquisto deldelle ultime campagne di mercato. Lo sta dimostrando a suon di prestazioni e anche di qualche gol e giocata importante in fase offensiva, come il tiro da cui è scaturito il vantaggio nel derby con la Juve o l’eurogol di Bologna. Ecco le parole di uno dei suoi due agenti Stefano Antonelli, rilasciate a Tuttosport: «Siamo tutti contenti dell’impatto che ha avuto con la maglia del. Rolando sa dell’importanza del club e vuole continuare a lavorare per crescere con questa maglia. Pensiamo tutti sia laper lui anche perché Nicola lo conosce bene e ...