Provincia | corrisposti ai comuni i primi rimborsi per le spese anti-covid

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Benevento sta in questi giorni pagando aile quote loro spettper leaffrontante per il contenimento e la prevenzione del contagio da Coronavirus. Loca il Presidente Antonio Di Maria che, nello scorso mese di dicembre, quale atto di concreta solidarietà e partecipazione alla lotta al19 sul territorio sannita, aveva disposto l’accantonamento di risorse finanziarie del Bilancio dell’ente da mettere a disposizione deie delle Istituzioni scolastiche della Secondaria Superiore. A seconda della popolazione residente, le risorse finanziarie assegnate aiper prevenire l’espandersi del contagio, variano dai 7mila ai 40mila euro. Al momento, sono 11 i...

La Provincia di Benevento sta in questi giorni pagando ai Comuni le quote loro spettanti per le spese affrontante per il contenimento e la prevenzione del contagio da Coronavirus. Lo comunica il Presidente Antonio Di Maria che, nello scorso mese di dicembre, quale atto di concreta solidarietà e partecipazione alla lotta al Covid 19 sul territorio sannita, aveva disposto l'accan ...