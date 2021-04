Previsioni meteo per inizio Maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) meteo – Forte MALTEMPO al nord nel primo WEEKEND di Maggio. Vediamo le zone più colpite, con possibili NUBIFRAGI L’arrivo di una perturbazione nei prossimi giorni rinnoverà della nuvolosità con della pioggia e del vento. Siamo giunti alla fine di aprile con l’anticiclone Nord-africano che tende ad erigersi in maniera vigorosa sul Mediterraneo centro-orientale e la Grecia. Da venerdì 30 aprile le sezioni marittime occidentali del Mediterraneo si ritroveranno lungo le propaggini occidentali del promontorio di alta pressione, con dei flussi marcatamente Sud-occidentali di Libeccio. Tale forzatura delle correnti libecciali miti e umide su tutto il Tirreno è determinata dalla deviazione di un’area di bassa pressione in sede all’Europa occidentale, che entro il fine settimana subentrerà sulle regioni settentrionali italiane causando un aumento ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 aprile 2021)– Forte MALTEMPO al nord nel primo WEEKEND di. Vediamo le zone più colpite, con possibili NUBIFRAGI L’arrivo di una perturbazione nei prossimi giorni rinnoverà della nuvolosità con della pioggia e del vento. Siamo giunti alla fine di aprile con l’anticiclone Nord-africano che tende ad erigersi in maniera vigorosa sul Mediterraneo centro-orientale e la Grecia. Da venerdì 30 aprile le sezioni marittime occidentali del Mediterraneo si ritroveranno lungo le propaggini occidentali del promontorio di alta pressione, con dei flussi marcatamente Sud-occidentali di Libeccio. Tale forzatura delle correnti libecciali miti e umide su tutto il Tirreno è determinata dalla deviazione di un’area di bassa pressione in sede all’Europa occidentale, che entro il fine settimana subentrerà sulle regioni settentrionali italiane causando un aumento ...

Advertising

3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Continua la fase in cui l'Italia è divisa in due per le cond… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - tdg_trekking : RT @champsyco: Domani voglio andare a camminare, sento le #previsioni e... 'Allarme arancio vento, rovesci, invasione di cavallette e apert… - vinierm : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Continua la fase in cui l'Italia è divisa in due per le condizioni del… - Italia_Notizie : Meteo, previsioni di venerdì 30 aprile e del weekend: tanta pioggia al Nord, neve sui monti, 35 gradi in Sicilia -