Matteo Renzi diventa editorialista di Arab News. L’esordio è un articolo in lode ad AlUla (Di venerdì 30 aprile 2021) Matteo Renzi è divnetato editorialista di Arab News. Ovvero del quotidiano con sede a Riyad e considerato vicino al regime. Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano oggi racconta che dopo il “Nuovo rinascimento” e il Gran Premio di Formula 1 nel Bahrein il senatore di Italia Viva è ormai proiettato nella penisola Arabica. L’editoriale d’esordio di Renzi è di qualche giorno fa ed è disponibile nella versione online del quotidiano. Titolo: “AlUla can be the city of the future, as well as of the past”; AlUla può essere la città del futuro, così come del passato. L’articolo contiene una serie di elogi per la città saudita, al centro di un progetto di urbanistica g re e n di cui si occupa la già menzionata Royal Commission. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021)è divnetatodi. Ovvero del quotidiano con sede a Riyad e considerato vicino al regime. Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano oggi racconta che dopo il “Nuovo rinascimento” e il Gran Premio di Formula 1 nel Bahrein il senatore di Italia Viva è ormai proiettato nella penisolaica. L’editoriale d’esordio diè di qualche giorno fa ed è disponibile nella versione online del quotidiano. Titolo: “can be the city of the future, as well as of the past”;può essere la città del futuro, così come del passato. L’contiene una serie di elogi per la città saudita, al centro di un progetto di urbanistica g re e n di cui si occupa la già menzionata Royal Commission. ...

Advertising

davidefaraone : Era il 26 marzo 2020 quando Matteo Renzi chiedeva in Senato la commissione di inchiesta sul Covid. Bene se ci sarà… - fattoquotidiano : Renzi è sempre più d'Arabia. Sul Fatto di domani in eclusiva il nuovo incarico di Matteo - fattoquotidiano : C’è una società che collega gli ultimi viaggi di Matteo Renzi tra Africa e Golfo Persico - LaNotiziaTweet : Matteo Renzi diventa editorialista di Arab News. L’esordio è un articolo in lode ad AlUla - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Renzi è sempre più d'Arabia. Sul Fatto di domani in eclusiva il nuovo incarico di Matteo -