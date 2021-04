Lee Ryan e Francesco Monte: il video musicale del loro duetto ‘Work This Out’ (Di venerdì 30 aprile 2021) No, non era una bufala, Francesco Monte ha realmente inciso una canzone con Lee Ryan (o almeno uno che gli somiglia). Scherzi a parte, l’ex tronista oggi ha rilasciato Work This Out e devo dire la verità, non è nemmeno malaccio, sembra una unreleased di One Love. Il pezzo – proprio come aveva detto lui – è pop anni 90/00 e si lascia ascoltare. Il vero problema di questo progetto è il video, su cui eviterei qualsiasi commento. C’è da dire che i due non si sono potuti incontrare per le restrizioni legate al Covid. Lee Ryan infatti adesso vive in Spagna e Francesco sta a Taranto. La distanza (e non solo) purtroppo ha giocato un ruolo importante nel risultato del video musicale. Comunque a questo punto pretendo anche un ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021) No, non era una bufala,ha realmente inciso una canzone con Lee(o almeno uno che gli somiglia). Scherzi a parte, l’ex tronista oggi ha rilasciato WorkOut e devo dire la verità, non è nemmeno malaccio, sembra una unreleased di One Love. Il pezzo – proprio come aveva detto lui – è pop anni 90/00 e si lascia ascoltare. Il vero problema di questo progetto è il, su cui eviterei qualsiasi commento. C’è da dire che i due non si sono potuti incontrare per le restrizioni legate al Covid. Leeinfatti adesso vive in Spagna esta a Taranto. La distanza (e non solo) purtroppo ha giocato un ruolo importante nel risultato del. Comunque a questo punto pretendo anche un ...

