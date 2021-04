Israele, tragedia ad un raduno religioso: ci sono almeno 40 morti (Di venerdì 30 aprile 2021) . La calca della folla ha causato anche circa 60 feriti sul monte Meron, in Galilea Una tragedia scuote Israele. almeno 44 persone sono morte mentre partecipavano ad un raduno religioso sul Monte Meron, in Galilea. Le riaperture dopo la campagna di vaccinazione per il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) . La calca della folla ha causato anche circa 60 feriti sul monte Meron, in Galilea Unascuote44 personemorte mentre partecipavano ad unsul Monte Meron, in Galilea. Le riaperture dopo la campagna di vaccinazione per il L'articolo proviene da Inews.it.

