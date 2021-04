Israele | Netanyahu | lutto nazionale domenica

Advertising

Il premier Benyaminha dichiarato lutto nazionale indomenica per i fatti luttuosi del Monte Meron. "Ci uniremo tutti nel dolore delle famiglie e in preghiera per i feriti", ha aggiunto dopo aver finito ...... sul monte Meron, il raduno ebreo ortodosso più importante inautorizzato dall'inizio della ... Il premier israeliano Benyaminha parlato di "un enorme disastro'. Sulla causa del ...(ANSA) - TEL AVIV, 30 APR - Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato lutto nazionale in Israele domenica per i fatti luttuosi del Monte Meron. "Ci uniremo tutti nel dolore delle famiglie e in ...L’incidente si è verificato in occasione della festa di Lag B’Omer sul Monte Meron, l’evento religioso più importante per gli ebrei ultraortodossi ...