Inter, Zhang alla squadra: «Orgoglioso per un viaggio eccezionale» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha fatto visita alla squadra ad Appiano Gentile: abbracci con Conte e discorso motivazionale Morale altissimo oggi ad Appiano Gentile per la visita del presidente Steven Zhang oggi con la dirigenza al gran completo. Come rivela l'ANSA, un lungo abbraccio tra il presidente ed Antonio Conte dopo il colloquio con la squadra. Zhang ha poi voluto parlare alla squadra dicendosi Orgoglioso per quanto fatto fino ad ora per un viaggio eccezionale e parlando di un ultimo sforzo da compiere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

