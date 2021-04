Festa a Casalnuovo: tra le persone multate il neomelodico Tony Colombo (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – Tra le 43 persone multate per non aver sorpreso le normative anti-covid, dopo essere state sorprese a una Festa di compleanno a Casalnuovo, ci sarebbe anche il cantante neomelodico Tony Colombo. Gli operatori, con il supporto di personale del Commissariato di Afragola e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno fatto un blitz nel ristorante durante i festeggiamenti riscontrando molte violazioni. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni, mentre il titolare è stato sanzionato per essere rimasto aperto in orario non consentito. LEGGI: Ancora una Festa nel napoletano: 43 persone multate e locale chiuso L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Tra le 43per non aver sorpreso le normative anti-covid, dopo essere state sorprese a unadi compleanno a, ci sarebbe anche il cantante. Gli operatori, con il supporto di personale del Commissariato di Afragola e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno fatto un blitz nel ristorante durante i festeggiamenti riscontrando molte violazioni. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni, mentre il titolare è stato sanzionato per essere rimasto aperto in orario non consentito. LEGGI: Ancora unanel napoletano: 43e locale chiuso L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Festa a #Casalnuovo: tra le persone multate il #Neomelodico Tony Colombo ** - occhio_notizie : Tony Colombo è stato sanzionato ieri sera a Casalnuovo per aver violato il coprifuoco. Era presente ad una festa di… - occhio_notizie : Gli agenti hanno sorpreso 43 persone sedute ai tavoli all'interno del ristorante in via Professore Filippo Manna a… - Torrechannelit : Casalnuovo – Festa di compleanno al ristorante, sanzionate 47 persone - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Festa di compleanno al #Ristorante di #Casalnuovo: sanzionate 47 persone -… -