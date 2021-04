Enzo Iacchetti e il suo “Non è un libro” per acquistare una autoambulanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano. «Sabato faccio il vaccino e spero di aver resistito a questa disumana epidemia». Lo ha detto Enzo Iacchetti parlando del suo “Non è un libro” che, questa è la prima novità, non è in vendita nelle edicole e da nessun’altra parte. «È un non libro che non sarà in vendita e uscirà insieme a me nelle piazze italiane con l’egida della Croce Rossa – ha affermato l’attore – Sarà distribuito da me stesso a uno a mille euro secondo le proprie risorse: compreremo una ambulanza e la regaleremo a chi ne avrà più bisogno». In realtà non è un libro ma una raccolta di pensieri scritti e riassunti, nello stile di sintesi dell’autore, dal 20 febbraio 2020 al 21 marzo 2021. «È una raccolta di pensieri: per questo è intitolato “Non è un libro” per rispetto agli scrittori che scrivono ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano. «Sabato faccio il vaccino e spero di aver resistito a questa disumana epidemia». Lo ha dettoparlando del suo “Non è un” che, questa è la prima novità, non è in vendita nelle edicole e da nessun’altra parte. «È un nonche non sarà in vendita e uscirà insieme a me nelle piazze italiane con l’egida della Croce Rossa – ha affermato l’attore – Sarà distribuito da me stesso a uno a mille euro secondo le proprie risorse: compreremo una ambulanza e la regaleremo a chi ne avrà più bisogno». In realtà non è unma una raccolta di pensieri scritti e riassunti, nello stile di sintesi dell’autore, dal 20 febbraio 2020 al 21 marzo 2021. «È una raccolta di pensieri: per questo è intitolato “Non è un” per rispetto agli scrittori che scrivono ...

