Enrico Ruggeri tesserato con il Sona Calcio | “Sono un fantasista” e lancia un appello a Maicon

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dalla Nazionale Cantanti alla Serie D:, 64 anni a giugno, aveva il sogno di giocare accanto ae illo ha accontentato. “un, gioco alle spalle delle punte. Sequi non è mistero, il presidente mi ha invitato e io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è“, ha dichiarato durante la presentazione alla stampa di mercoledì 28 aprile alla presenza del presidente Paolo Pradella. Tutto era nato un mese fa durante un ritiro della Nazionale Cantanti a Villafranca, non lontano dainsieme al presidente Pradella era passato a salutare, il quale aveva ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri

Federica Carta; Colapesce Dimartino; Coma_Cose ;; Ermal Meta; Extraliscio; Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara; Fasma ; Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote; ...Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D,ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del 'Triplete'. Il cantante è sbarcato oggi a Sona (...Dalla Nazionale Cantanti alla Serie D: Enrico Ruggeri, 64 anni a giugno, aveva il sogno di giocare accanto a Maicon e il Sona Calcio lo ha accontentato. “Sono un fantasista, gioco alle spalle delle pu ...Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, torna l’atteso appuntamento con il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO di ROMA che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, sabato 1 (.