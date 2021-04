È disponibile da oggi in digitale “Not In Chronological Order”, l’album di debutto di Julia Michaels (Di venerdì 30 aprile 2021) , cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 20 milioni di ascoltatori su Spotify. Inoltre, stasera alle ore 21.30 sul profilo Facebook dell’artista sarà disponibile in anteprima il video del nuovo singolo “Little Did I Know”. “Not In Chronological Order”, o NICO come lo chiama la cantante, è un album di 10 canzoni in cui Julia condivide i vari capitoli della sua vita. “Non sono mai stata così vulnerabile o felice come quando ho realizzato questo album” commenta l’artista. “In molte di queste canzoni parlo di una nuova prospettiva sull’amore, che è molto più sano e felice di quanto abbia mai sperimentato in passato. Sono entusiasta di condividere un nuovo lato di me e spero che i fan lo adorino tanto quanto me!” aggiunge Julia. Scritto e registrato nell’ultimo anno, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) , cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 20 milioni di ascoltatori su Spotify. Inoltre, stasera alle ore 21.30 sul profilo Facebook dell’artista saràin anteprima il video del nuovo singolo “Little Did I Know”. “Not In”, o NICO come lo chiama la cantante, è un album di 10 canzoni in cuicondivide i vari capitoli della sua vita. “Non sono mai stata così vulnerabile o felice come quando ho realizzato questo album” commenta l’artista. “In molte di queste canzoni parlo di una nuova prospettiva sull’amore, che è molto più sano e felice di quanto abbia mai sperimentato in passato. Sono entusiasta di condividere un nuovo lato di me e spero che i fan lo adorino tanto quanto me!” aggiunge. Scritto e registrato nell’ultimo anno, ...

