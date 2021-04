Crisanti indagato per diffamazione alla sanità veneta. Lui: "Non ci voglio credere, è assurdo" (Di venerdì 30 aprile 2021) "E' dai tempi di Galileo che una procura non si occupa di giudicare un articolo scientifico". A parlare è Andrea Crisanti, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Padova, dopo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "E' dai tempi di Galileo che una procura non si occupa di giudicare un articolo scientifico". A parlare è Andrea, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Padova, dopo che ...

