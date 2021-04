Chris Paul: l’uomo in più dei Phoenix Suns (Di venerdì 30 aprile 2021) Se i Phoenix Suns hanno ritrovato i playoff Nba dopo 11 anni, lo devono in gran parte alla loro stella, Chris Paul. Arrivato in Arizona dopo un’annata sorprendente con Okc, il nativo di Winston Salem ha trovato un ambiente ideale che gli ha permesso di esprimersi al meglio. Chris Paul: come si spiega la sua rinascita? È stato lui stesso a spiegarlo: “So che tipo di giocatore, e sapevo che situazione avrei trovato venendo qui. Conoscevo Booker, e lui mi ha parlato dei ragazzi che giocano qui, e naturalmente conoscevo coach Williams e la sua attenzione per i dettagli. Arrivando qui ho toccato con mano la cultura che avevano già stabilito”. I playoff per lui non sono stati certo una sorpresa: “I playoff? Non sono stati un’impresa, con il lavoro quotidiano molte cose diventano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Se ihanno ritrovato i playoff Nba dopo 11 anni, lo devono in gran parte alla loro stella,. Arrivato in Arizona dopo un’annata sorprendente con Okc, il nativo di Winston Salem ha trovato un ambiente ideale che gli ha permesso di esprimersi al meglio.: come si spiega la sua rinascita? È stato lui stesso a spiegarlo: “So che tipo di giocatore, e sapevo che situazione avrei trovato venendo qui. Conoscevo Booker, e lui mi ha parlato dei ragazzi che giocano qui, e naturalmente conoscevo coach Williams e la sua attenzione per i dettagli. Arrivando qui ho toccato con mano la cultura che avevano già stabilito”. I playoff per lui non sono stati certo una sorpresa: “I playoff? Non sono stati un’impresa, con il lavoro quotidiano molte cose diventano ...

