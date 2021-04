Charlize Theron e i dettagli della notte in cui la madre uccise suo padre (Di venerdì 30 aprile 2021) Charlize Theron ha raccontato la tragica notte in cui la madre Gerda uccise suo padre. Non è la trama di un film, ma una storia di violenza familiare Spesso siamo abituati a immaginare la vita delle star di Hollywood perfette e non ci rendiamo conto che sono persone esattamente come noi e che vivono le nostre stesse situazioni di vita e a volte, come nel caso di Charlize Theron si tratta di situazioni veramente dolorose. Recentemente, Charlize Theron, premio Oscar come miglior attrice protagonista per Monster, è tornata a parlare della tragica condizione familiare vissuta da bambina, che portò la madre Gerda a uccidere il padre per difendere se stessa e la figlia. Più ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021)ha raccontato la tragicain cui laGerdasuo. Non è la trama di un film, ma una storia di violenza familiare Spesso siamo abituati a immaginare la vita delle star di Hollywood perfette e non ci rendiamo conto che sono persone esattamente come noi e che vivono le nostre stesse situazioni di vita e a volte, come nel caso disi tratta di situazioni veramente dolorose. Recentemente,, premio Oscar come miglior attrice protagonista per Monster, è tornata a parlaretragica condizione familiare vissuta da bambina, che portò laGerda a uccidere ilper difendere se stessa e la figlia. Più ...

Advertising

merinaspic : @ilmaloservizio L'ultimo punto è da scolpire nel marmo, senza zinne godi solo a metà (anzi meno di metà). A me com… - NOprisonersEVER : @giomag8 Shit happens. Perciò meglio del team Charlize Theron, che ci esce e poi ognuno a casa sua. E che cazzo. - eeleeoonooraa : Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron nell’avvocato del diavolo si erano mangiati gnocchi colazione pranzo e cena - Jes912 : Charlize Theron é pazzesca, ma credo che non sia mai stata cosí bella come ne L'avvocato del diavolo. - greysloanbly : Guardando L'avvocato del diavolo, mia madre: come era piccola lei qua, ora Charlize Theron avrà quasi 50 anni Io: menomale -