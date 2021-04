Bayern - Olimpia, la giocata della partita: l'alley - oop di Lucic (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo spettacolo di gara 4 (85 - 82) condensato in una giocata: da Zipser a Lucic, l'alley - oop va a segno Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Lo spettacolo di gara 4 (85 - 82) condensato in una: da Zipser a, l'- oop va a segno

Advertising

stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: #Eurolega, peccato Milano: Delaney non basta, l’Olimpia cede nel finale e il Bayern Monaco pareggia la serie. #SportMedi… - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso, dopo la sconfitta in volata in gara 4 dei playoff #BAYAXM #Euroleague - OlimpiaMiNews : Le parole del coach biancorosso, dopo la sconfitta in volata in gara 4 dei playoff #BAYAXM #Euroleague - AlessandroMagg4 : Le parole del coach biancorosso, dopo la sconfitta in volata in gara 4 dei playoff #BAYAXM #Euroleague - OA_Sport : Basket: sarà gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. I bavaresi rimontano e con un grande Zipser vincono anche l… -