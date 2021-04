Atalanta, Gasperini: «Secondo posto bel traguardo. Se non sbagliamo, non ci raggiungono» (Di venerdì 30 aprile 2021) Gian Piero Gasperini ha in vista della partita contro il Sassuolo Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro in vista della partita contro il Sassuolo. Secondo posto – «Sicuramente è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci». SASSUOLO – «È difficile dirlo, tutte e cinque le partite hanno delle difficoltà. Indubbiamente incontriamo una squadra che sta facendo bene dal punto di vista delle prestazioni, c’è concentrazione e questa partita rappresenta un ostacolo difficile. Mi aspetto una squadra preparata che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Gian Pieroha in vista della partita contro il Sassuolo Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro in vista della partita contro il Sassuolo.– «Sicuramente è un bel, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se nongli altri non riescono a raggiungerci». SASSUOLO – «È difficile dirlo, tutte e cinque le partite hanno delle difficoltà. Indubbiamente incontriamo una squadra che sta facendo bene dal punto di vista delle prestazioni, c’è concentrazione e questa partita rappresenta un ostacolo difficile. Mi aspetto una squadra preparata che ...

