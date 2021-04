AstraZeneca raddoppia gli utili

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021), una delle produttrici del vaccino contro il Covid-19, ha comunicato il raddoppio del suo utile netto nel primo trimestre a 275 milioni di dollari con le vendite del siero anti covid. Il laboratorio, che rivela per la prima volta il giro d’affari del vaccino, ha registrato un utile netto di 1,56 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno.ha inoltre beneficiato di un aumento delle vendite dei nuovi trattamenti, in particolare in oncologia, una delle sue specialità.