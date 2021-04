Argentina, non si dollarizza più. Meglio le criptovalute (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ la stessa Binance a dare la misura di quello che sta accadendo in Argentina: negli ultimi 12 mesi il numero di utenti che investono in criptovalute si è moltiplicato per dieci e parliamo di un Paese con una propensione al risparmio molto bassa con una percentuale, il 42%, di abitanti che vive sotto la soglia delle povertà. Inflazione e mancanza di dollari sono le cause di questa impennata e forse la nascita di un laboratorio in cui le verranno usate e non solo scelte per investimento. Infatti gli argentini sono abituati a “dollarizzare” i risparmi per proteggersi dall’inflazione e in mancanza di questi le criptovalute sono una buona alternativa anche perché sono ora in vigore restrizioni piuttosto severe che limitano l’acquisto mensile a 200 dollari senza contare i tassi di interesse ben più bassi rispetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ la stessa Binance a dare la misura di quello che sta accadendo in: negli ultimi 12 mesi il numero di utenti che investono insi è moltiplicato per dieci e parliamo di un Paese con una propensione al risparmio molto bassa con una percentuale, il 42%, di abitanti che vive sotto la soglia delle povertà. Inflazione e mancanza di dollari sono le cause di questa impennata e forse la nascita di un laboratorio in cui le verranno usate e non solo scelte per investimento. Infatti gli argentini sono abituati a “re” i risparmi per proteggersi dall’inflazione e in mancanza di questi lesono una buona alternativa anche perché sono ora in vigore restrizioni piuttosto severe che limitano l’acquisto mensile a 200 dollari senza contare i tassi di interesse ben più bassi rispetto ...

matdandy : @4n1mo51t1som1n4 Bello bellissimo, fra l'altro com'è difficile trovare un millonarios fuori dall'argentina. In Euro… - fintechIT : RT @geronimoemili: Argentina, non si dollarizza più. Meglio le #criptovalute - StellaMary383 : @LeYamanine @GuvenYaman1903 @LuxVide @Nico_Uff_Stampa @guldemcan @ItalyCan @MerveEKCD @canyaman_fans @DulcePires4… - geronimoemili : Argentina, non si dollarizza più. Meglio le #criptovalute - SilvioMarinoSan : @robertosaviano : Non verificabile! Alcune fonti riferiscono che sia AH che EB siano fuggiti in aereo in Argentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina non Bollettino covid 30 aprile in Italia e Lombardia Nuovo picco di emergenza sanitaria in Argentina dove nelle ultime 24 ore le autorità hanno ... Non è noto il contenuto, ma pare riguardi nuove restrizioni negli orari di apertura degli esercizi ...

Un labirinto senza centro C itizen Kane (il cui titolo nella Repubblica Argentina è El ciudadano) ha almeno due temi. Il ... Alla fine ci rendiamo conto che i frammenti non sono legati da una segreta unità: l'odiato Charles ...

Argentina, non si dollarizza più. Meglio le criptovalute Yahoo Finanza Cecilia Rodriguez dopo la gaffe all’Isola: “Sotto pressione non funziono” Isola, Cecilia Rodriguez dopo la gaffe su Ignazio Moser: "Sotto pressione non funziono" Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2021 andata in onda su Canale ...

Argentina, omaggio alle Madri di Plaza de Mayo: 44 anni da ribelli Per 44 anni hanno cercato i "desaparecidos", chiedendo giustizia e verità per gli scomparsi vittime della dittatura. E oggi l'Argentina si ferma, online in tempi di Covid, per render loro ...

Nuovo picco di emergenza sanitaria indove nelle ultime 24 ore le autorità hanno ...è noto il contenuto, ma pare riguardi nuove restrizioni negli orari di apertura degli esercizi ...C itizen Kane (il cui titolo nella Repubblicaè El ciudadano) ha almeno due temi. Il ... Alla fine ci rendiamo conto che i frammentisono legati da una segreta unità: l'odiato Charles ...Isola, Cecilia Rodriguez dopo la gaffe su Ignazio Moser: "Sotto pressione non funziono" Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2021 andata in onda su Canale ...Per 44 anni hanno cercato i "desaparecidos", chiedendo giustizia e verità per gli scomparsi vittime della dittatura. E oggi l'Argentina si ferma, online in tempi di Covid, per render loro ...