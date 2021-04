Trust: ecco la promozione che ti regala un Powerbank se spendi 40€ (Di giovedì 29 aprile 2021) Al via la simpatica promozione di Trust che regalerà ai clienti che spenderanno almeno 40€ di prodotti un performante Powerbank da 5000 mAh Mai come quest’anno si ha la necessità di dispositivi portatili. La ricarica di questi dispositivi necessita tuttavia un’attenta scelta di prodotti. Bisogna infatti coniugare al meglio prezzo, prestazioni e design. Per tutto il mese di maggio, acquistando 40€ di prodotti Trust si avrà diritto a ricevere in omaggio un Powerbank Trust Primo da 5000 mAh. È questo il modo con cui Trust festeggia l’arrivo della bella stagione, con la promo “Trust ti ricarica sempre”. Simpaticissima idea per regalare ore extra di intrattenimento e produttività in piena mobilità. L’iniziativa sarà valida su tutti i ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Al via la simpaticadiche regalerà ai clienti che spenderanno almeno 40€ di prodotti un performanteda 5000 mAh Mai come quest’anno si ha la necessità di dispositivi portatili. La ricarica di questi dispositivi necessita tuttavia un’attenta scelta di prodotti. Bisogna infatti coniugare al meglio prezzo, prestazioni e design. Per tutto il mese di maggio, acquistando 40€ di prodottisi avrà diritto a ricevere in omaggio unPrimo da 5000 mAh. È questo il modo con cuifesteggia l’arrivo della bella stagione, con la promo “ti ricarica sempre”. Simpaticissima idea perre ore extra di intrattenimento e produttività in piena mobilità. L’iniziativa sarà valida su tutti i ...

Advertising

tuttoteKit : #Trust: ecco la #Promozione che ti regala un Powerbank se spendi 40€ #tuttotek - SUKAIXINGPOP : nah non ci credo che questo Jiyang è la stessa persona che sta sempre a fare il sarcastico su weibo, non può essere… - haoglia : @tsukkikei ecco datti alla fuga oomf trust me funziona sempre????? - adblues : @schiva_questa Io dubito di tutti, finche non vengono forniti e rivisti i dati. Un ispettore della FDA durante un'… - Kiodo : Kaspersky: ecco i risultati dello scorso anno! Digital Innovation needs Digital Trust: #wearenewtech… -