Riforme | Brescia | ' amministrative imminenti | impegno per ok a pdl voto fuorisede' 2

(Adnkronos) - Brescia ha spiegato che "saranno abbinati i testi di Forza Italia, Italia Viva e Azione, mentre la proposta di legge C. 1714 Madia ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e potrà pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione". "Alcune norme della proposta di legge Madia sul voto dei fuorisede ai referendum e alle europee sono già contenute nella cosiddetta pdl 'elezioni pulite' a prima firma Dalila Nesci, approvata dalla Camera e ferma al Senato da due anni". "Alla luce del lavoro svolto, anche nella scorsa legislatura, sul tema e della positiva soluzione individuata di concerto con il Ministero dell'Interno, scriverò al Presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, chiedendo che riprenda l'iter del provvedimento".

