Nocera Inferiore | vaccino day il 1 ed il 2 Maggio nel centro di quartiere di via Loria

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune die il Dipartimento di Prevenzione collettiva dell’Asl di Salerno hanno organizzato per sabato 1e domenica 2, due giornate dedicate alla vaccinazione di massa in città. L’ iniziativa prevede l’ inoculazione delAstrazeneca a tutti i cittadini della fascia di età compresa tra i 60 ed i 79anni. I cittadini che vorranno vaccinarsi accederanno al servizio soltanto previa prenotazione telefonica al numero messo a disposizione dalla Protezione Civile Comunale : 081- 92 5059. La prenotazione telefonica sarà possibile a partire da oggi giovedì 29 aprile dalle 15.00 alle 18.00 e domani 30 aprile dalle 8.30 alle 13.00. Sarà dunque data la possibilità di accedere alle ...

Nocera Inferiore – Il Comune di Nocera Inferiore e il Dipartimento di Prevenzione collettiva dell'Asl di Salerno hanno organizzato per sabato 1 maggio e domenica 2 maggio, due giornate dedicate alla v ...