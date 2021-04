Netflix Play Something, la funzione shuffle per la riproduzione casuale, ci farà riscoprire la piattaforma? (Di giovedì 29 aprile 2021) Una clip spiritosa e un post non meno intriso di senso dell'umorismo a cura di Cameron Johnson, direttore nell'ambito Product Innovation, lanciano l'ultima novità Netflix: Play Something promette una navigazione shuffle con una riproduzione casuale sulla piattaforma e potrebbe essere un modo veloce per scoprire nuovi titoli uscendo dalla routine. «Ci sono momenti in cui semplicemente manca la voglia di scegliere: un venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro; un frigo pieno ma senza nulla che attiri l'attenzione; una serata in famiglia in cui sembra impossibile trovare un accordo sul film da guardare. Eh sì, è capitato a tutti noi», si legge nel comunicato sul blog tech di Netflix. Lo spirito dell'operazione Netflix ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Una clip spiritosa e un post non meno intriso di senso dell'umorismo a cura di Cameron Johnson, direttore nell'ambito Product Innovation, lanciano l'ultima novitàpromette una navigazionecon unasullae potrebbe essere un modo veloce per scoprire nuovi titoli uscendo dalla routine. «Ci sono momenti in cui semplicemente manca la voglia di scegliere: un venerdì sera dopo una lunga settimana di lavoro; un frigo pieno ma senza nulla che attiri l'attenzione; una serata in famiglia in cui sembra impossibile trovare un accordo sul film da guardare. Eh sì, è capitato a tutti noi», si legge nel comunicato sul blog tech di. Lo spirito dell'operazione...

