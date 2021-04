My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle vi ipnotizza con gli occhi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himito Toga, antagonista di My Hero Academia: il risultato finale vi ipnotizza con gli occhi.. My Hero Academia è uno degli show più apprezzati degli ultimi anni (senza dimenticare il successo ottenuto anche come manga). Il merito è di certo dell’immenso cast: i personaggi della serie sono tutti intriganti e profondi, con una caratterizzazione unica, sia a livello psicologico che a livello artistico. Uno dei personaggi di più apprezzati è un villain, una delle antagoniste: Himiko Toga. Ora, Lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga: il risultato finale ci ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Lit.ci propone un nuovodi Himito, antagonista di My: il risultato finale vicon gli.. Myè uno degli show più apprezzati degli ultimi anni (senza dimenticare il successo ottenuto anche come manga). Il merito è di certo dell’immenso cast: i personaggi della serie sono tutti intriganti e profondi, con una caratterizzazione unica, sia a livello psicologico che a livello artistico. Uno dei personaggi di più apprezzati è un villain, una delle antagoniste:. Ora, Lit.ci propone un nuovodi: il risultato finale ci ...

