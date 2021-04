Morto per tumore Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio: aveva 26 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sport italiano in lutto: è Morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. Lo apprende l’Ansa. Mondelli, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. Mondelli, originario di Como, aveva cominciato a praticare il canottaggio nel 2007 e nel 2015 aveva vinto l’oro nel 4 Con ai Mondiali Under 23. Passato nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l’Olimpiade di Rio 2016, aveva gareggiato per un’intera stagione nella specialità del doppio con Luca Rambaldi, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sport italiano in lutto: èdeldinel 2018 nel quattro di coppia. Lo apprende l’Ansa., che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni,un osteosarcoma alla gamba sinistra. Avrebbe compiuto 27il prossimo 18 giugno., originario di Como,cominciato a praticare ilnel 2007 e nel 2015vinto l’oro nel 4 Con ai Mondiali Under 23. Passato nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l’Olimpiade di Rio 2016,gareggiato per un’intera stagione nella specialità del doppio con Luca Rambaldi, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Assolti anche in appello Mina Welby e Marco Cappato per l'assistenza al suicidio offerta a Davide Trentini, malato… - Agenzia_Ansa : Il procuratore generale di Genova ha chiesto la conferma dell'assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby. I due era… - MichelaMarzano : Ma Bassetti che critica il comitato scientifico scelto da @robersperanza non è lo stesso che l’estate scorsa diceva… - GiuliaS75708562 : RT @MARAZ3LDA: Mentre alcuni polemizzano, altri urlano al gOmBlOtTo (?), altri ancora vantano quel 56% scrivendo 'i VoStRi Lo SaNnO fArE?'… - MARAZ3LDA : Mentre alcuni polemizzano, altri urlano al gOmBlOtTo (?), altri ancora vantano quel 56% scrivendo 'i VoStRi Lo SaNn… -