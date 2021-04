M5S: svolta Rousseau, apriremo a liste civiche supportandole alla amministrative (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, l'Associazione Rousseau di Davide Casaleggio aprirà alle liste civiche in vista delle amministrative. Dopo il divorzio con il M5S, l'Associazione è pronta a offrire, a chi ne farà richiesta, quei servizi prima offerti al M5S. I dettagli saranno illustrati in un post sul Blog delle Stelle nelle prossime ore. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, l'Associazionedi Davide Casaleggio aprirà allein vista delle. Dopo il divorzio con il M5S, l'Associazione è pronta a offrire, a chi ne farà richiesta, quei servizi prima offerti al M5S. I dettagli saranno illustrati in un post sul Blog delle Stelle nelle prossime ore.

