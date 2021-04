Isola 15 | la reazione di Francesco Chiofalo alla paparazzata della sua ex Antonella Fiordelisi con Akash Kumar

(Di giovedì 29 aprile 2021) Se solo pochi giorni fa era arrivata dai diretti interessati la confermarottura traa cui era seguita ladi quest’ultima con, in queste ultime oreè tornato a parlarevicenda e ha voluto commentare il presunto flirt tra la sua ex fidanzata e il modello milanese. Attraverso un lungo video pubblicato nelle sue Instagram Stories, l’ex concorrente di Temptation Island ha sorriso per quanto visto in video e ha dichiarato che secondo lui è tutto falso: Ho visto questo video che giramia ex – questo video paparazzato, proprio rubato – di lei con un altro ragazzo. Ragazzi quando l’ho visto mi sono sentito a disagio ...

...che i due lanciano del video molto simpatici ma questa volta ladi Corti forse non è quella che ci si attendeva. 'Amore, ho deciso: voglio avere un figlio' esclama l'ex naufraga dell'......snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un', ... per cui ci spetta una salutaredi autocritica. D'altra parte, spesso abbiamo presentato il ...L'ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo ha commentato il presunto flirt tra la sua ex fidanzata e Akash Kumar ...