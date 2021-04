Infortunio Chiesa | sorride Pirlo | svelata la data del ritorno in campo

(Di giovedì 29 aprile 2021)– La Juventus ha trovato inil suo uomo migliore di questo 2021. Purtroppo l’rimediato la settimana scorsa lo ha tenuto fuori per due fare. Contro Parma e Fiorentina la sua assenza si è fatta sentire: dopo un breve stop, però, Federicoè pronto a scaldare i motori, per riprendersi un posto da titolare, quando tornerà inCome svelato da Tuttosport, i tempi di recupero didovrebbero essere imminenti, con il calciatore già pronto a tornare indalla prossima. Lo staff sanitario bianconero ha dato rassicurazioni piuttosto importanti in merito al problemino di natura muscolare accusato dall’ala in occasione della gara contro l’Atalanta. Leggi ...

Concludiamo con Federico, che rientra in Udinese - Juventus dopo l'che lo ha costretto a saltare le due partite precedenti. I suggerimenti per il reparto offensivo Come primo ..., Juventus: aumentano le possibilità di vedere l'esterno titolare contro l'Udinese. Ecco cosa trapelaJuventus/ Contro Parma e Fiorentina la sua assenza si è fatta ...Come svelato da Tuttosport, i tempi di recupero di Chiesa dovrebbero essere imminenti, con il calciatore già pronto a tornare in campo dalla prossima. Lo staff sanitario bianconero ha dato ...Pioli col Benevento ritrova lo svedese, ritorno importante anche per Pirlo. Gasp insiste con Malinovskyi, Muriel e Zapata ...