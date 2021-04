Igor il Russo condannato all’ergastolo anche in Spagna (Di giovedì 29 aprile 2021) Ergastolo per Norbert Feher, alias Igor il Russo. E' stato condannato in Spagna alla massima pena — un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni — per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Ergastolo per Norbert Feher, aliasil. E' statoinalla massima pena — un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni — per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona L'articolo proviene da Firenze Post.

