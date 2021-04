Gli arbitri per la trentacinquesima giornata di Serie A (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto in programma tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Quali sono ? BOLOGNA-FIORENTINA Arbitro: Dionisi Assistenti: Paganessi-Lo Cicero Iv: Santoro Var: Valeri Avar: Carbone CROTONE-INTER Arbitro: Prontera Assistenti: Mastrodonato-Margani Iv uomo: Pezzuto Var: Manganiello Avar: Di Vuolo HELLAS VERONA-SPEZIA Arbitro: Volpi Assistenti: Colarossi-Mokhtar Iv: Orsato Var: Doveri Avar: Preti LAZIO-GENOA Arbitro: Giacomelli Assistenti: Baccini-Bottegoni Iv uomo: Abisso Var: Di Paolo Avar: De Meo MILAN-BENEVENTO Arbitro: Calvarese Assistenti: Fourneau Iv uomo: Mariani Var: Mariani Avar: Alassio NAPOLI-CAGLIARI Arbitro: Fabbri Assistenti: Valeriani-Vivenzi Iv uomo: Di Martino Var: Mazzoleni Avar: Giallatini SAMPDORIA-ROMA Arbitro: Sacchi Assistenti: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto in programma tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Quali sono ? BOLOGNA-FIORENTINA Arbitro: Dionisi Assistenti: Paganessi-Lo Cicero Iv: Santoro Var: Valeri Avar: Carbone CROTONE-INTER Arbitro: Prontera Assistenti: Mastrodonato-Margani Iv uomo: Pezzuto Var: Manganiello Avar: Di Vuolo HELLAS VERONA-SPEZIA Arbitro: Volpi Assistenti: Colarossi-Mokhtar Iv: Orsato Var: Doveri Avar: Preti LAZIO-GENOA Arbitro: Giacomelli Assistenti: Baccini-Bottegoni Iv uomo: Abisso Var: Di Paolo Avar: De Meo MILAN-BENEVENTO Arbitro: Calvarese Assistenti: Fourneau Iv uomo: Mariani Var: Mariani Avar: Alassio NAPOLI-CAGLIARI Arbitro: Fabbri Assistenti: Valeriani-Vivenzi Iv uomo: Di Martino Var: Mazzoleni Avar: Giallatini SAMPDORIA-ROMA Arbitro: Sacchi Assistenti: ...

Advertising

ZZiliani : Noi siamo quel paese in cui #Orsato dopo 4 anni va in tv a spiegare l'errore commesso con Pjanic, dice (davvero) ch… - ZZiliani : Abbiamo gli arbitri più odiosi del mondo. #Calvarese senza motivo se la prende con #Mkhitaryan che cade in area spi… - SpugnAntonio : @Teo__Visma @MarcoAMunno errore abbastanza grave dell'arbitro sotto il ferro. Aveva la completa visuale. Però almen… - varaldo_fabio : @rprat75 Ribadisco che dichiarare che gli ultras dovrebbero sfondare i cancelli e picchiare gli arbitri mi sembra m… - sscalcionapoli1 : Serie A, gli arbitri del 34° turno: Chiffi per la Juve, per il Milan c'è Calvarese #SerieATIM -