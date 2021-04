Covid e Rsa | la lontananza forzata dei parenti | “Fateci entrare”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Martina ha la nonna che “il prossimo 16 maggio compirà 100 anni” ed è ricoverata in una Rsa. Lei vorrebbe “poterla almeno vedere in quella giornata in tutta sicurezza”. Ma per ora dalla struttura dove l’anziana è ricoverata nessuno le ha risposto. E’ una delle storie raccolte dall’Adnkronos Salute attraverso le segnalazioni giunte a Orsan – Open Rsa Now, comitato di familiari dei degenti nelle residenze sanitarie assistite, presieduto da Dario Francolino. “Le visite – spiega Martina – si tengono solo per un’ora dietro un vetro ogni 2 settimane. Nessuna stanza degli abbracci. Mia nonna mi manca tantissimo”. Così come a Giacomo che vive a Milano manca la mamma, ricoverata in una residenza sanitaria ligure. “Non la vedo da fine gennaio 2020. Mia madre – racconta – è completamente paralizzata dalla testa in giù e non vedente. Essendo paralizzata non può telefonare a nessuno, per questo ...