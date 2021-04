Covid: a Milano nel week - end saranno intensificati i controlli (Di giovedì 29 aprile 2021) saranno intensificati e allungati fin oltre l'orario di chiusura dei locali i controlli antiassembramento a Milano nel prossimo fine settimana, il primo in zona gialla dallo scorso febbraio. controlli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021)e allungati fin oltre l'orario di chiusura dei locali iantiassembramento anel prossimo fine settimana, il primo in zona gialla dallo scorso febbraio....

Advertising

matteosalvinimi : Caro @Fedez, non solo ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dat… - SkyTG24 : Covid, focolaio dopo una festa per bambini: 100 positivi nel Bresciano - repubblica : Focolaio di Covid dopo la festa per bambini a Edolo: oltre 100 positivi, 500 persone in quarantena - RobertoRosset11 : @Sandro__Milano @NicolaPorro La croce é pr ricordare i morti di Covid? - AlbeJo83 : RT @SkyTG24: 'Pagheremo le conseguenze di queste aperture giustificate, ma precoci rispetto ai dati epidemiologici', ha detto a @toniacart… -