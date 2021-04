Conte: M5S e Pd, coordinare sforzi per prossime Amministrative (Di giovedì 29 aprile 2021) "Per quanto riguarda i rapporti con il Partito democratico, sono sperimentati già dal cosiddetto Conte 2: abbiamo trovato un interlocutore affidabile con cui ragionare". Lo ha affermato, in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "Per quanto riguarda i rapporti con il Partito democratico, sono sperimentati già dal cosiddetto2: abbiamo trovato un interlocutore affidabile con cui ragionare". Lo ha affermato, in una ...

Advertising

ilfoglio_it : Il M5s formato Giuseppe Conte sarà una nuova Udc con tutti i difetti e nessun pregio. È già esistita, si chiamava I… - CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - NicolaMorra63 : #Prodi paragona #Conte ad un cane pastore ed il #M5S ad un gregge. Bella concezione della politica!!! - laura86926102 : RT @mariamacina: Giuseppe Conte lo lasciamo volentieri al PD e alle beghe del M5S. l'Italia ora è in mani sicure. Grazie Renzi per il cora… - megasabgio : RT @mariamacina: Giuseppe Conte lo lasciamo volentieri al PD e alle beghe del M5S. l'Italia ora è in mani sicure. Grazie Renzi per il cora… -