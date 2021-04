Charlize Theron, quando sua madre uccise suo padre: "Non mi vergogno a parlarne" (Di giovedì 29 aprile 2021) La madre di Charlize Theron, Gerda, uccise suo, Charles, per legittima difesa nel 1991 e l'attrice sembra non vergognarsi affatto di parlare di questo tragico evento. Charlize Theron ha recentemente parlato della notte in cui sua madre uccise suo padre per legittima difesa spiegando che non prova nessuna vergogna nel ricordare l'evento più traumatico della sua vita. Charles Theron tornò a causa ubriaco una notte del giugno 1991 quando la star aveva 15 anni e minacciò di uccidere Charlize e sua madre, Gerda. "Mio padre era così ubriaco che non avrebbe dovuto essere neanche in grado di camminare quando è entrato in casa con una pistola", ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi, Gerda,suo, Charles, per legittima difesa nel 1991 e l'attrice sembra non vergognarsi affatto di parlare di questo tragico evento.ha recentemente parlato della notte in cui suasuoper legittima difesa spiegando che non prova nessuna vergogna nel ricordare l'evento più traumatico della sua vita. Charlestornò a causa ubriaco una notte del giugno 1991la star aveva 15 anni e minacciò di uccideree sua, Gerda. "Mioera così ubriaco che non avrebbe dovuto essere neanche in grado di camminareè entrato in casa con una pistola", ...

Advertising

effe_la : RT @MaxMangione: C'è gente che per paura della realtà si rifugia nella fantasia. Io no. E neanche mia moglie Charlize Theron. - solodax : @forumJuventus ...Miss Mondo, in lista Dua Lipa, Charlize Theron e Gegia - MrHeisenberg78 : @SylviaRossonera @DavideZancky puoi essere pure Charlize Theron ma con una chat così mi passa tutta la libido ?? - rog7466 : @ritadallachiesa Probabilmente la #Gruber voleva chiamare Charlize Theron, ma evidentemente ha sbagliato numero. V… - lully24987 : Il laghetto degli gnomi mi ha spezzato .. ???? diabete presente il film Biancaneve quello con charlize theron ? #pipistzrelli -