CESARE BISCONTIN CLASSE 2005 | ETÀ DA UNDER 16 HA ESORDITO IN PRIMAVERA

Nel Settore giovanile neroverde si sta mettendo in evidenza CESARE BISCONTIN, centrocampista CLASSE 2005 (età da UNDER 16), che si divide fra UNDER 17 e anche PRIMAVERA, in cui si è tolto la soddisfazione di esordire (da sotto-sotto età, contro avversari mediamente di 3 anni più grandi). Il presidente Mauro Lovisa – primo tifoso e attento osservatore del vivaio neroverde – si è complimentato con CESARE al centro sportivo De Marchi, chiedendogli di continuare così. Quella in corso, intanto, è la sesta stagione di Pordenone Calcio per BISCONTIN, ragazzo del territorio (di Porcia) e bravo anche a scuola (studia scienze applicate al liceo scientifico Grigoletti).

