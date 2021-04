Cdm, approvato decreto Proroghe: nessuna norma su concessioni balneari (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è riunito questo pomeriggio il consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto Proroghe: addio anche alla soglia del 50% per lo smart working dei dipendenti pubblici Si è riunito quest’oggi, giovedì 29 aprile, il Consiglio dei ministri il quale ha approvato il decreto Proroghe senza intervenire sulle concessioni balneari e le licenze per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è riunito questo pomeriggio il consiglio dei Ministri che hail: addio anche alla soglia del 50% per lo smart working dei dipendenti pubblici Si è riunito quest’oggi, giovedì 29 aprile, il Consiglio dei ministri il quale hailsenza intervenire sullee le licenze per L'articolo proviene da Inews.it.

